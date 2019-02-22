22 Şubat 2019, 13:49
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Son Dakika! Ekvador'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika! Ekvador'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peru sınırında olan depremin, yerin 152 kilometre altında olduğu bildirildi.

Ekvador-Peru sınırında 7,7'lik deprem oldu. Depremin başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere Amerika kıtasını salladığı açıklandı.

Onlarca aktif volkanı da içinde bulunduran "Pasifik Ateş Çemberi" Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden dünyanın en hareketli fay hattıdır.

Başta Ekvador olmak üzere bütün Güney Amerika ülkeleri bu "ateş çemberi"nin içinde yer alıyor.

"DÜNYADA 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLACAK"

Frank Hoogerbeets adlı bir kişi, geçtiğimiz günlerde 21 Şubat günü dünyada 8,0 büyüklüğünde bir deprem olacağı tahminin de bulunmuştu. Hoogerbeets'in deprem tahminini 13 Şubat'ta Mars, Dünya ve Uranüs'ün aynı hizaya gelmiş olmasına bağlamıştı.

3. Sayfa, Dünya
Kaynak: DHA


YORUMLAR (2)
HASAN: Uranüs boğada.
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CEVAP YAZMA : Frank Hoogerbeets bu şahıs bu kadar şeyi nereden biliyor nasıl tahmin ediyor. Bildiklerinden faydalanmak gerekir.
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