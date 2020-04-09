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Ekvador'da cenazeleri para karşılığı teslim eden hastanelere soruşturma

BUENOS Ekvador'un Guayaquil eyaletinde, yakınları ölen kişilerin cenazelerini hastanelerden para karşılığında aldığı şikayetlerinin ardından soruşturma başlatıldı.

09.04.2020 19:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:58
Ekvador'da cenazeleri para karşılığı teslim eden hastanelere soruşturma
BUENOS Ekvador'un Guayaquil eyaletinde, yakınları ölen kişilerin cenazelerini hastanelerden para karşılığında aldığı şikayetlerinin ardından soruşturma başlatıldı.
Ekvador Başsavcılığı, ülkenin Guayas eyaleti genelinde ve bu eyalete bağlı Guayaquil kentindeki hastanelerde görevlilerin cenazeleri yakınlarına para karşılığında teslim ettiği şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Devlet Başkanı Lenin Moreno, Twitter hesabından, soruşturmanın başlatılması için Guayaquil'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından halkın ölen yakınlarını sokağa bırakmasıyla başlayan krizde cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücü Lideri Jorge Wated'a gönderdiği talimatı paylaştı.
Moreno, konuya ilişkin, "Hiç kimsenin kimliği belirsiz bir şekilde defnedilmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Hastaneden cenazeyi çıkarmanın bedeli 300 dolara varabiliyor
Ekvador'da yayın yapan El Universo gazetesinin internet sayfasında çıkan habere göre, kentte birçok kişi, ölen yakınlarının cenazelerini hastanelerden para karşılığında almaktan şikayetçi ve bunun için 300 dolara kadar ücretler ödeyebiliyor.
Guayaquil'in güneyinde yaşayan ve adı paylaşılmayan bir kadın, Guasmo Hastanesinde 29 Mart'ta ölen 78 yaşındaki yakınını ancak 10 gün sonra 150 dolar ödeyerek, 2 gün önce bir yakınını kaybeden bir başka ailenin cenazesiyle beraber çıkarabildiğini söyledi.
Kadın, kendilerinin günlerce sıra beklemesine rağmen cenazelerini alamadığını, ancak kapıda bazı görevlilerle görüşen kişilerin aynı gün yakınlarını teslim alabildiğini belirtti.
Ekvador'da Kovid-19 salgının "merkez üssü" olarak nitelenen Guayaquil'de hastanelerin morglarının dolması ve cenaze hizmeti verilememesi nedeniyle halkın yakınlarını sokağa bıraktığı ve sokakta yaktığı görülmüştü.
Ordunun da yardımıyla cesetlerin toplanması için kurulan Ortak Görev Gücü Lideri Wated, Guayaquil'de 23 Mart'tan bu yana ev ve hastanelerden 1300'den fazla cesedin toplandığını açıklamış, bunlardan kaçının Kovid-19 nedeniyle öldüğünün bilinmediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Başsavcı, Twitter, Lenin, Güncel
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