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Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti

Ekvador polisi, koronavirüs önlemleri kapsamında Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabalarını park etti.

20.03.2020 00:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 01:06

Ekvador'da koronavirüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşlar yasaklandı. Ekvador polisi, Jose Joseaquin de Olmedo Uluslararası Havaalanı pistine uçakların inişini engellemek için polis arabalarını park etti.

Virüsle mücadele kapsamında uluslararası uçuşların yasaklandığı Ekvador'da polis polis araçları, ülkenin en büyük ikinci havaalanı Jose Joseaquin de Olmedo pistine park edildi.

Kararın Madrid'den gelen Airbus A340 ve Amsterdam'dan gelen KLM Boeing 777 uçaklarını durdurmak için verildiği açıklandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 199 VAKA VAR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ekvador'da bir kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı ise 199'a yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti

Haberin Videosu :

Ekvator'da koronavirüs önlemi! Uçak inmesin diye polis arabalarını piste park ettiler
Etiketler : Polis, Dünya

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