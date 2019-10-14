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Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu

Ekvador'da hükümetin, tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına neden akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararından geri adım atmasıyla gösteriler bitirildi.

14.10.2019 06:27

Ekvador'da hükümet ve çoğunluğunu yerlilerin oluşturduğu protestocular anlaştı. Hükümet ve günlerdir protestolarını sürdüren yerliler arasında varılan anlaşmaya göre akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, tüm ülkedeki gösterilerin bitirilmesine karar verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ülkedeki en yüksek dini otorite Episkopal Konferansı ile diğer devlet kurumlarının garantör olacağı anlaşma çerçevesinde ayrıca diğer sorunlar için de ortak çalışma masaları oluşturuldu.

EKVADOR'DA NELER YAŞANDI?

Hükümet, şubatta 4,2 milyar doları IMF'den olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve Fonun kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.

Devlet Başkanı Lenin Moreno, anlaşma çerçevesinde yapılan düzenlemeleri 1 Ekim'de açıklamış ve hükümetin artık ulaştırmacılara sağlanan akaryakıt desteğini kaldırdığını duyurmuştu.

Ülkedeki ulaştırma görevlilerinin 3 Ekim'de gittiği genel grev, öğrenciler, işçi sendikaları ve birçok muhalif organizasyonun da katılmasıyla ülke genelinde protestolara dönüşmüş, göstericiler ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askeri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler, tüm ülkedeki protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Hükümet merkezini başkentten ülkenin güneybatısındaki liman şehri Guayaquil'e taşıyan Moreno yönetimi düzenlemelerden geri adım atmayacaklarını fakat diyaloğa açık olduklarını duyurmuştu.

Ekvador'da hükümet ve protestocular anlaştı: Ülkedeki tüm gösteriler son buldu

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