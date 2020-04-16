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Ekvador'da itfaiyeciden karantina konseri

Ekvador'da bir itfaiyeci korona virüs nedeni ile karantinaya alınan vatandaşlara konser verdi.

16.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:04
Ekvador'da itfaiyeciden karantina konseri
Ekvador'da bir itfaiyeci korona virüs nedeni ile karantinaya alınan vatandaşlara konser verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, Ekvador'da bir itfaiyeci karantina altına alınan vatandaşlara konser vererek destek oldu. Ekvador'un başkenti Quito'da bulunan Quito İtfaiye Departmanında görevli Luis Quimbita isimli itfaiyeci, korona virüs salgını nedeni ile kendilerini karantina altına almak zorunda kalan vatandaşlar için itfaiye aracında bulunan merdivene çıkarak, trompeti ile mini konser verdi. Quimbita, "İnsanlara ulaşmanın bir yolunu arıyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek, itfaiyecilerin arkadaşları olduklarını ve onlara müzikle ulaşabileceğimizi göstermeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. - QUITO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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