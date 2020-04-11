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Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 297'ye çıktı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 297'ye yükseldi.

11.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:06
Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 297'ye çıktı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 297'ye yükseldi.
Ekvador İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 25 kişi artarak 297'ye çıktı.
Ülkedeki vaka sayısı ise 7 bin 161'e ulaştı.
Ekvador'da salgının merkezi olarak nitelendirilen Guayas eyaletinin başkenti Guayaquil'de de vaka sayısı 5 bin 281'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Güncel
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