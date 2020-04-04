Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı

Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmayınca polis cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı. Ekvador Devlet Başkanı Moreno, resmi verilerin çarpıtıldığını itiraf ederek korona virüsten yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü açıkladı.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Güney Amerika'da bulunan Ekvador'da halka zor günler yaşatıyor. Ekvador'da yetersiz alt yapı yüzünden korona virüs ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başlarken, sağlık sisteminin çökmesi nedeni ile cesetler ise sokaklarda bırakılıyor. Ekvador'un batısında yer alan Guayaquil kentinde korona virüs ölümleri nedeni ile mezarlıklarda yer kalmayınca polisler cenazeleri evlerin önüne bırakmaya başladı.



EEkvador'da resmi verilere göre toplam korona virüs vakası 3 bin 368'e, hayatını kaybedenler ise 145'e yükseldi. Yalnız Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, yaptığı açıklamada resmi verilerin çarpıtıldığını korona virüsten yaklaşık 2 bin 500 kişinin öldüğünü itiraf etti. - QUITO

Kaynak: İHA