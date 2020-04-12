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Ekvador'da üst düzey memur maaşları yüzde 50 oranında düşürüldü

Ekvador Devlet Başkanı, yüksek makamlarda yer alan devlet görevlerinin maaşlarının yüzde 50 oranında düşürüleceğini açıkladı.

12.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.04.2020 22:52
Ekvador'da üst düzey memur maaşları yüzde 50 oranında düşürüldü
Ekvador Devlet Başkanı, yüksek makamlarda yer alan devlet görevlerinin maaşlarının yüzde 50 oranında düşürüleceğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülke ekonomilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kendi maaşını yüzde 50 oranında azaltacağını açıklamasının ardından başkan yardımcısı, bakanlar ve bakan yardımcılarının yanı sıra diğer üst düzey hükümet yetkililerinin de maaşlarının aynı oranda azaltılacağını duyurdu.

Moreno, yaptığı ikinci açıklamada ise maaş azaltmanın diğer devlet yönetimi kademelerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyururken, meclis ve bölgesel hükümetlerde görevli üst düzey yetkililerinde maaşlarının yüzde 50 oranında azaltılacağını açıkladı.

Ekvador, Güney Amerika'nın korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkesi olurken, resmi verilere göre toplam korona virüs hasta sayısı 7 bin 466 kişi, hayatını kaybedenler ise 333 kişi olarak gözüküyor. Ancak geçen hafta Devlet Başkanı, yaptığı açıklamada sadece Guayas eyaletinde 2 bin ile 2 bin 500 arasında kişinin korona virüs salgınında hayatını kaybettiğini itiraf etmişti. - QUITO

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Lenin, Güncel
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