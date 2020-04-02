Ekvador'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye çıktı
Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.
02.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:54
Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya 'dan sonra salgından en çok etkilenen Ekvador'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 3 bin 163'e ulaştı.
Öte yandan 11 aylık olan 4 bebekte Kovid-19 tespit edilirken 1-4 ile 5-19 yaş aralığında da 37 vaka ortaya çıktı.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 3 bin 163'e ulaştı.
Öte yandan 11 aylık olan 4 bebekte Kovid-19 tespit edilirken 1-4 ile 5-19 yaş aralığında da 37 vaka ortaya çıktı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Latin Amerika, Brezilya, Güncel