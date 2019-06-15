Ekvador – İtalya maçı 1-0: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Güney Kore-Ukrayna maçı ne zaman?

2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın 22. düzenleniyor. Takımlar üçüncülük için mücadele ediyor. Ekrana gelen son karşılaşma ise Ekvador'un uzatmalarda 1-0 galip geldiği İtalya maçıydı. Peki, Güney Kore ile Ukrayna maçı ne zaman, hangi kanalda?

EKVADOR DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Ekvadorlu oyuncu Richard Mina, normal süresi 0-0 biten karşılaşmanın uzatmalarının 104. dakikasında sahneye çıkarak Ekvador'a galibiyeti ve Dünya üçüncülüğünü kazandırdı. Karşılaşmanın 95. dakikasında İtalyan oyuncu Marco Olivieri penaltı vuruşundan yararlanamadı. Güney Amerika temsilcisi tarihinde ilk kez bu başarıya ulaştı.

GÜNEY KORE İLE UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN?

Dünya üçüncülüğünü elde eden Ekvador'un ardından, Lodz kentindeki Widzewa Stadı'nda yapılacak Güney Kore ile Ukrayna arasındaki final maçı ise 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT SPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.