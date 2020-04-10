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Ekvador ve Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 272'ye, Peru'da ise 138'e yükseldi.

10.04.2020 00:16 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:16
Ekvador ve Peru'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 272'ye, Peru'da ise 138'e yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 272'ye, toplam vaka sayısı ise 4 bin 965'e ulaştı.
Peru'da vaka sayısı 5 bini aştı
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 138'e, vaka sayısı ise 5 bin 256'ya çıktı.
Ülkede salgından en çok etkilenen başkent Lima'da ise vaka sayısı 3 bin 704'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Amerika, Güncel
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