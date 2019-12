Ekvadorlu Mina, Malatya'da mutlu

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, Malatya'da bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "İnsanların ve şehrin bu kadar iyi ve keyifli olması beni takıma ve işime daha çok motive ediyor." dedi.

Malatya ekibinin Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonunda Arjantin'in River Plate takımından kadrosuna kattığı Mina, sarı-siyahlı takımın performansı, ligin kalitesi, Malatya'daki sosyal hayatı, en sevdiği yemek, savunma yapmakta zorlandığı futbolcu ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Arturo Mina, takım olarak ligde iyi durumda bulunduklarını belirterek, bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini söyledi.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bunun için çok çalışıyoruz. Geçen sezon ligi 5. sırada bitirmiştik. Bu sezonu geçen yıldan daha iyi bir yerde bitireceğiz." şeklinde iddiasını dile getirdi.

Süper Lig'in kaliteli olduğunu vurgulayan Mina, "Çok mücadeleci bir lig. Üç yıldır Türkiye'deyim, ligin her yıl daha iyi olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İskender kebap çok hoşuma gidiyor"

Malatya'da bulunduğu süreci değerlendiren Arturo Mina, şöyle devam etti:

"Malatya'da olduğum için çok mutluyum. Bunun sebeplerinden bir tanesi insanlar çok iyi. Burada çok iyi kalpli ve iyi niyetli insanlar var. Üç yıldır burada olmamın en büyük sebeplerinden biri bu. Ayrıca insanların ve şehrin bu kadar iyi ve keyifli olması beni takıma ve işime daha çok motive ediyor."

Türkiye'ye uyum sağladığını, yemeklerini de çok beğendiğini aktaran Mina, "Türkiye'de birçok yemek var ve hepsi birbirinden güzel. Tatlılar da aynı şekilde. İskender kebap çok hoşuma gidiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Çok çalışıyorum, her yıl üstüne koyuyorum"

Yeni Malatyaspor'un başarısı için elinden geleni yapmak istediğini anlatan Mina, "Başarılı olmak için çok çalışıyorum, her yıl üstüne koyuyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Önümüzdeki yılın benim için daha güzel şeyler getireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de başarılı futbolcuların bulunduğunu aktaran Mina, "Hiç beklemediğiniz oyuncular karşınıza o gün çok konsantre ve güçlü bir şekilde çıkıyor. Bütün takımların iyi forvetleri var. Türkiye'de defans yapmakta en zorlandığım isim eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis diyebilirim." diye konuştu.

Arturo Mina, Yeni Malatyaspor forması giydiği maçlarda unutamadığı anları da paylaşarak, "Geçen sezon kupada oynadığımız yarı final maçları heyecan olarak benim için önemliydi. Sonra bizi Avrupa'ya taşıyan son 5 maç da unutulmazdı." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA