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Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı'nın otomobil koleksiyonu açık artırmada 27 milyon dolara satıldı

Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı'nın otomobil koleksiyonu açık artırmada 27 milyon dolara satıldı

30.09.2019 07:31Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı'nın otomobil koleksiyonu açık artırmada 27 milyon dolara satıldı
Dünyanın en fazla yolsuzluk yapılan ülkelerinden Ekvator Ginesi'nde Cenevre savcılığının el koyduğu 25 otomobil açık artırmada 27 milyon dolara satıldı.


Adı kara para aklama ve kamu malını kötüye kullanma skandallarına karışan Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Yardımcısı Teodoro Obiang'a ait koleksiyona geçtiğimiz şubatta Cenevre savcılığı el koymuştu. Soruşturmanın ardından alınan mahkeme kararında, 25 aracın açık artırmada satılarak elde edilecek gelirin Batı Afrika'daki sosyal yardım programlarında kullanılmasına hükmedildi.
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Ekvator Ginesi, Cenevre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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