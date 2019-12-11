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Ekvator'un tarihi ve kültürel merkezi Cuenca'da engelli eğitim merkezine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ekvator'un; UNESCO Tarihi Miras kategorisinde olan Cuenca şehrinde Agustn Cueva Tamarz Özel Eğitim Merkezine donanım ve eğitim malzemeleri desteği verdi.

11.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:37Ekvator'un tarihi ve kültürel merkezi Cuenca'da engelli eğitim merkezine destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ekvator'un; UNESCO Tarihi Miras kategorisinde olan Cuenca şehrinde Agustn Cueva Tamarz Özel Eğitim Merkezine donanım ve eğitim malzemeleri desteği verdi.

Ekvator'da engelli çocuk ve yetişkinlerin eğitiminden sorumlu olan Ekvator Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Cuenca Agustn Cueva Tamarz Özel Eğitim Merkezinin öğretim ve öğrenci gelişim kapasitesinin artırılması amacıyla özel eğitim setleri, jimnastik, psikolojik ve psikometrik materyal temin edildi.

Temin edilen donanım malzemeleri ile öğrenciler çok-merkezli yöntemlerle eğitimlerine devam edebilecek. Eğitim Merkezinde halihazırda 223 çocuk, yetişkin ve otistik öğrenci eğitim alıyor.

Ekvator Hükümeti'nin öncelikli kalkınma işbirliği alanına giren özel eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi alanında yapılan destek sayesinde ülke genelinde bu tür hizmet veren eğitim merkezlerinin öğretim kapasitesi ve altyapısının geliştirilmesine katkı sağlandı.

TİKA tarafından, Eğitim Merkezine temin edilen donanımın teslim törenine katılan, Ekvator Milli Eğitim Bakanı Sayın Monserrat Creamer konuşmasında "TİKA'nın sağladığı destek ile burada eğitim alan öğrencilerin daha modern ve nitelikli şartlarda hizmet alabilecek olması çok sevindirici" dedi. Monserrat konuşmasının devamında şunları söyledi: "Burada hizmet veren öğretmenler büyük bir özveriyle görev yapmakta. Öğrencileri ile profesyonel ve duygusal bağ kurabilmektedir. Bu özellikler, özel eğitim veren öğretmenleri iyi öğretmen yapan şartlardandır. Dünya Engelliler Gününde bu alanda hizmet yapan tüm eğiticileri kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

TİKA heyeti, teslim töreninin ardından Ekvator Milli Eğitim Bakanı Monserrat ile Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Manuela Garaicoa de Calderon Okulunda düzenlenen 'Farklıyız, Bir Bütünüz' başlıklı programa katılarak, şehir genelinde özel eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları gösterileri izledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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