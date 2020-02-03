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El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi

Bitlis'te kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu.

03.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:30El-Aman Hanı Kayak Merkezi'ne yoğun ilgi
'te kayakseverler, El Aman Hanı Kayak Merkezinde yoğunluk oluşturdu.
havayı fırsat bilen il merkezi ve ilçelerinden vatandaşlar, Bitlis- kara yolu üzerindeki kayak merkezine akın etti.
Aileleriyle merkeze gelen vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak karın keyfini çıkarttı.
Vatandaşlardan Sedat Oğuz, güneşli havayı değerlendirmek amacıyla kayak tesisine geldiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
Şener Akbay da merkeze sık sık geldiklerini belirterek, "Yoğun kar yağışı sonrası güneşli bir güne uyandık. Bu güzel günü değerlendirmek amacıyla buradaki kayak merkezine geldik. Kar şu an kayak yapmak için çok uygun. Bunu fırsat bilenlerin bir kısmı ailesiyle güzel bir gün geçirmek için buraya gelmiş." dedi.

Güneşli, Tatvan, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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