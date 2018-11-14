El Bab'a Su Yardımı

Adana
Büyükşehir ve Karaisalı
belediyeleri, El Bab'ta terör örgütüyle mücadele eden Mehmetçiğe ve oradaki Türkmen ailelere dağıtılmak üzere 2 tır su yardımı yaptı.
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan
, yardım tırlarının uğurlanmasında yaptığı konuşmada, Suriye
'nin El-Bab kentinde gerçekleştirilen operasyonlarda görev alan kahraman Türk askerlerini ve kentte yaşamını sürdüren Türkmenlere ellerinden geldiğince destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.
Daha önce de bölgeye gıda, giyim ve konut yardımında bulunduklarını anımsatan Başkan Aslan, Mehmetçiğin ve Türkmenlerin su ihtiyaçlarını karşılamak için şimdi de 2 tır dolusu su yardımında bulunduklarını söyledi.
Karaisalı
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:44