Haberler » Güncel » El Bab bölgesine askeri sevkiyat

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

21.10.2019 17:55El Bab bölgesine askeri sevkiyat

SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen askerlerin bulunduğu araçlardan oluşan konvoy, Kilis üzerinden Suriye'ye geçti.

Türkiye'nin farklı illerinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev almak üzere yola çıkan askerlerin araç konvoyu, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen konvoy, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Konvoydaki asker ve araçların Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki El Bab'a konuşlandırılacağı öğrenildi.



Türkiye, Suriye, Kilis, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı
19:45 Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
19:45 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
19:42 TRT World Forum 2019 - Bryza ve Kanat
19:40 Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu
19:40 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ticari davalar 3 ayda bitiyor"
19:39 Münbiç'te yaşayanlar Esed rejimini protesto etti
21.10.2019 19:48:27