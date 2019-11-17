Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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