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Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ta bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı.

17.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 17.11.2019 19:10

Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "El Bab'da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG'li terörist MİT'in başarılı operasyonu ile yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetmişti. İşlek bir yerde meydana gelen patlama en az 18 kişinin ölümüne, 30 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

SuriyeSuriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab'ta bombalı terör saldırısı! 18 ölü

Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı

YPG, PKK, Dünya


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