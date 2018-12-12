12 Aralık 2018, 18:52
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El Bab'da Cami Yakınlarında Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı

- El Bab'da cami yakınlarında patlama: 1 ölü, 14 yaralıŞAM - Suriye'nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

- El Bab'da cami yakınlarında patlama: 1 ölü, 14 yaralı

ŞAM - Suriye'nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Suriye'nin El Bab kentindeki Ulu Cami'nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Dabık kentinde doğalgaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Suriye
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:52