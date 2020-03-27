Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

- El Bab'da dezenfekte işlemleri yapıldı

- El Bab'da dezenfekte işlemleri yapıldı Suriye'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesinde korona virüsüne karşı sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.

27.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:08
- El Bab'da dezenfekte işlemleri yapıldı
HALEP - Suriye 'nin Halep kentine bağlı El-Bab ilçesinde korona virüsüne karşı sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi.
Korona virüsü dünya çapında yayılırken, Suriye'de de vaka sayısı 5'e yükseldi. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde sivil savunma ekipleri tarafından sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildi. Okullar, devlet idareleri, belediye ve diğer kurumlarda temizlik ve sterilizasyon işlemleri yapıldı. Sivil savunma ekipleri, halka evden çıkılmaması ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
Resmi kaynaklara göre sivil savunma ekipleri ve Türk kurumları tarafından Suriye'de İdlib, Afrin ve Türkiye sınırına yakın köylerde farklı kampanyalar düzenlendi. Sterilizasyon işlemlerinin yanı sıra halkta farkındalığı artırmak amacıyla broşür, maske ve dezenfekten dağıtımı yapıldı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
- El Bab’da dezenfekte işlemleri yapıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Suriye, Güncel

Haberin Videosu :

- El Bab'da dezenfekte işlemleri yapıldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››- El Bab'da dezenfekte işlemleri yapıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:22: Malatya'da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor - Haber 15:22: Rize'ye gelenlere 14 gün karantina zorunluluğu - Haber 15:22: Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldı - Haber 15:22: MERSİN Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor - Haber 15:22: Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber