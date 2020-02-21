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El Bab'da halk, Esad rejimini protesto etti

Halep'e bağlı El Bab'da halk, Esad rejiminin saldırılarını protesto etti.

21.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:53El Bab'da halk, Esad rejimini protesto etti

Halep'e bağlı El Bab'da halk, Esad rejiminin saldırılarını protesto etti.


El Bab'da yaşayan siviller, Esad rejiminin saldırılarını protesto etmek için sokaklara döküldü. Binlerce sivil, saldırıların durdurulmasını istedi. Suriye bayrağı taşıyan El Bab halkı, "Yaşamak istiyoruz" sloganları attı. Halk, Esad'in bitmeyen saldırılarından bıktığını, istikrar ve güven ortamına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Göstericiler, Esad rejiminin destekçilerini de suçlayarak, rejim ve rejim destekçileri nedeniyle huzurlu bir hayat sürdüremediklerini söyledi. - EL BAB


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Kaynak: İHA

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