El Bab'da Patlama: 1 Ölü, 14 Yaralı

Suriye
'nin El Bab kentinde bir caminin yakınlarında bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Suriye
'nin El Bab kentindeki Ulu Cami'nin yakınında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
OLAY YERİNDE BİR BOMBA DAHA BULUNDU Olay yerine gelen güvenlik ekipleri bölgeyi kordon altına alırken, bölgede henüz patlamamış bomba yüklü bir motosiklet daha bulundu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri bombayı güvenli bir şekilde patlattı.
(Mahmud Alhalbi/İHA)
Suriye
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:16