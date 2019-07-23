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El-Bab ile ticari ilişkiler masaya yatırıldı

El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

23.07.2019 14:49 El-Bab ile ticari ilişkiler masaya yatırıldı
El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya gelen heyet ikili ticaret, bölgede yaşanan sorunlardan kaynaklı aşılması gereken konular ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Heyeti GSO'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Ünverdi, "Temennimiz Suriye'de yaşanan bu karışıklığın bir an önce bitmesi ve çözüme kavuşmasıdır. Burada kalıcı barışın tesis edilmesi iki kardeş ülkenin bir arda yaşaması en büyük dileğimiz" dedi. İkili ticareti geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl Suriye tarafında bazı bölgelere ziyarette bulunduklarını anımsatan Ünverdi, karşılıklı yapılan ziyaretlerin bu süreci hızlandırdığını belirterek, "Sizlerin normal iş hayatına dönmenizi canı gönülden istiyoruz. Ziyaretleriniz için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish de ev sahipliği için GSO yönetimine teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk halkına bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. El-Bab eskiden çok bilinen ve tanınmış bir ticari bölgeydi. Suriye'de en büyük ticaret ve sanayi bölgesi burasıydı. Savaştan çok zarar gördük ama şartlar ne olursa olsun karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu konuda sizden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, El-Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish'e hediye takdiminde bulundu. - GAZİANTEP

Ekonomi

Kaynak: İHA

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