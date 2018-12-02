El-Bab Şehidinin Babası Hayatını Kaybetti

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında Suriye
'nin El-Bab kentinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un babası Hasan Doruk
hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsız olduğu öğrenilen Hasan Doruk'un bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Doruk'un cenazesi Alucra
ilçesinde ilkindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Akçiçek köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Şehit Uzman Çavuş Emre Doruk 2017 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye'nin El-Bab kentinde şehit düşmüştü. - GİRESUN
Suriye
02 Aralık 2018 Pazar 14:34