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El becerilerini geliştiriyorlar, keyifli anlar yaşıyorlar

Yaz dönemi tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen lise öğrencisi genç kızlar, Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet sunan aile merkezlerinde tatillerini en iyi şekilde geçiriyorlar.

24.07.2019 14:05 El becerilerini geliştiriyorlar, keyifli anlar yaşıyorlar

Tel kırma, iğne oyası, pike, bebek setleri ve keçe ile çanta yapmayı öğrenen kızlar, aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştiriyorlar.

Okulların yaz tatili dönemine girmesiyle birlikte öğrencilere yönelik çeşitli branşlarda kurslar açan Şehitkamil Belediyesi, Sam Mahallesinde ikamet eden lise öğrencisi genç kızların zamanlarını en faydalı ve keyifli şekilde geçirmelerini sağlıyor. 90 günlük yaz tatilini en iyi şekilde geçirmek isteyen genç kızlar, Sam Aile Merkezi'nde açılan el beceri kursunda el becerilerini geliştiriyorlar. Kurs hocası Saadet Ayvazoğlu nezaretinde tel kırma, iğne oyası ve keçe ile çanta yapmayı öğrenen kızlar, bunun yanı sıra hoş ve keyifli vakit geçiriyorlar.

BU YIL BİR DEĞİŞİKLİK YAPARAK GENÇ KIZLARIMIZA YÖNELİK KURSLAR AÇTIK

Kursa ilişkin açıklamada bulunan Saadet Ayvazoğlu, "Haftanın 5 günü olmak üzere genç kızlarımız ve ev hanımlarımız olmak üzere 20 kursiyerimiz kursumuza katılıyor. Bu yıl bir değişiklik yaparak genç kızlarımıza yönelik kurslar açtık. Lise öğrencileri olan kızlarımızın yaz dönemi boyunca bir aktiviteleri olmadığı için onlara yönelik kurs açtık. Şu an genç kızlarımıza keçe ile çanta yapımını öğretiyoruz. Bunun yanı sıra tel kırma, iğne oyası öğreniyorlar. Ev hanımlarımız ise burada yine pike, bebek setleri, masa örtüleri yapıyor. Kursiyerlerimiz gerçekten yoğun ilgi gösteriyorlar. Özellikle lise öğrencileri kızlarımız kursumuza gelerek hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de hoş ve keyifli vakit geçiriyorlar. Buradan tüm kızlarımıza sesleniyorum, kursumuza gelerek yaz tatillerini burada en iyi şekilde geçirebilirler" şeklinde konuştu.

ALMIŞ OLDUĞUM EĞİTİMLERLE KENDİME BİR FAYDAM OLDUĞUNU ANLADIM

Zamanını evde boş oturmak yerine kursa katılarak değerlendirdiğini belirten kursiyer Zeynep Poyraz, "Ben lise öğrencisiyim. Yaz tatilinin gelmesiyle birlikte hiçbir aktivitemiz yoktu. Evde boş boş oturuyordum. Daha sonra bu aile merkezimizin bizlere yönelik kurs açtığını duydum. Buraya gelerek, el becerilerimi geliştiriyorum. Özellikle burada yaşıtlarımızın olması beni ziyadesiyle mutlu etti. İğne dahi tutmasını bilmediğimiz bu kurs sayesinde gömlek diktim kendime, tel kırmayı öğrendim, iğne oyasını öğrendim. Kendi emeklerimizle keçeden çanta yaptık. Tabi hazır almak oluyor ama emek verince daha güzel oluyor. Burada gerçekten almış olduğum eğitimlerle kendime bir faydam olduğunu anladım. Tabi bunları bizlere öğreten hocamız da bizlerle yakından ilgileniyor, çok iyi davranıyor bize. Vermiş olduğu eğitimler için hocamıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Şehitkamil, Güncel

Kaynak: Bültenler

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