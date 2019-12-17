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El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Başkentli kadınları iş sahibi yapmayı sürdürüyor.

17.12.2019 11:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:10El becerilerini geliştirmek isteyen kadınların ortak adresi BELMEK
Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları (BELMEK), Başkentli kadınları iş sahibi yapmayı sürdürüyor.

BELMEK'te 35 branşta 3 bin 970 kadın kursiyere eğitim veriliyor. El becerilerini geliştirmek ve bu becerilerini mesleğe dönüştürmek isteyen kadınlar, Ankara'nın birçok noktasında hizmet veren BELMEK'lerde kurs sonunda sertifika alarak hem yurt içinde hem de yurt dışında iş imkanı buluyor.

Kurslara yoğun ilgi

BELMEK Yenimahalle Temsilcisi Saliha , kurslara yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Yenimahalle bölgemizde merkez kursumuz ile birlikte 3 çevre kursumuz daha var. Toplamda 3 bin 970 kursiyerimiz var. Merkez binamızda 38 dersliğimiz mevcut. Evde boş oturan bayanlar zamanlarını değerlendirmek amacıyla kurslarımıza katılıyor ve iş sahibi oluyor" dedi.

BELMEK sertifikaları yurt dışında da geçerli

Her yıl eylül ayında kayıtların başladığını söyleyen Baştürk, kursların önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Ekim ayında derslerimiz başlıyor, Haziran ayında da bitiyor. Daha sonra 2 aylık hızlandırılmış kurslarımız oluyor. Kurslarımızdan alınan sertifikalarla kadınlarımız meslek sahibi olabiliyorlar. Sertifikalarımızın yurt dışında da geçerliliği var."

Her yaş grubuna mesleki eğitim

7'den 70'e her yaş grubunun ilgi gösterdiği BELMEK kursları sayesinde kadınlar üretimden de kopmuyor. Yıllarca çini sanatıyla ilgilendiğini belirten 80 yaşındaki Sevim Ay, "Kurslarımız çok iyi. Hocalarımızdan çok memnunuz. Arkadaşlarımız çok nezih" derken, annesiyle birlikte kurslara katılan 23 yaşındaki Hacer Taşdemir, "Daha önce annem ve komşumuz yazılmıştı kursa, çok anlatıyorlardı. 'Ben neden yapmayayım?' dedim ve kursa yazıldım. Teknikleri öğrendim artık örtü yapıyorum" diye konuştu.

Ablası ile birlikte nakış kursuna katılan Nevin Safel ise, "Hocalarımızı çok seviyorum. Eğitim de ortam da çok güzel. Herkese çok teşekkür ederiz" sözleriyle düşüncelerini paylaştı. - ANKARA

Yenimahalle, Baştürk, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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