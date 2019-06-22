22.06.2019 09:12
Haberler » 3. Sayfa » Haber

El çantasında uyuşturucu sevkıyatı

El çantasında uyuşturucu sevkıyatı

Adana'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana 'da el çantasında 10 bin uyuşturucu hap, 138.65 gram kokain taşıdığı ileri sürülen iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 'da taksicilik yapan K.A'nın (49), otobüsle Adana'ya uyuşturucu götüreceğini bilgisine ulaştı. Ekipler, otogarda A.D. (54) ile buluşan K.A'yı gözaltına alarak üstünde arama yaptı. K.A'nın el çantasında yapılan aramada, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan A.D. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İHA
Seyhan , Adana , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:43 Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:41 Havuz başını kenevir tarlasına çevirdi
10:39 Sobayı benzinle tutuşturmaya çalışırken evi yaktı
10:25 Kırklareli'de trafik kazası: 2 yaralı
10:24 (ÖZEL) Annelerinin sesini sadece bir kez duydular
10:24 Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:22 Polonyalı ailenin yürüyüş planı hastanede bitti