El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis, 150 kurşunla öldürüldü

Meksika'da 17 Ekim'de uyuşturucu karteli El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polisle ilgili korkunç haber ortaya çıktı. Bir otoparkta köşeye sıkıştırılan polis, 150 kurşunla öldürüldü.

KURŞUN YAĞDIRDILAR

Meksika'nın Culiacan kentinde gerçekleşen olayda, El Chapo'nun oğullarından Ovidio Guzman Lopez'i gözaltına alan ekipte olduğu bildirilen ve yetkililer tarafından adı açıklanmayan polis, çarşamba günü gündüz vakti bir otoparkta içinde bulunduğu aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü.

Görüntülerde koyu renkli bir aracın polisin aracına yaklaştığı ve en az 2 tetikçinin araçtan dışarı çıkıp, polisin içinde bulunduğu araca ateş açtığı görülüyor. Yetkililer, 30 saniye süren olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını belirttiler.

MEKSİKA KARIŞMIŞTI

Bilinen adıyla Sinalao uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun oğlu 17 Ekim'de Culiacan'da gözaltına alınmış, şehirde güvenlik güçleri ile kartel arasında savaşı andıran bir çatışma başlamıştı. Çatışmaların şiddetlenmesinden sonra Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, şehrin güvenliğini sağlamak için El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i serbest bırakmıştı.

NE OLMUŞTU?

Meksika polisi, uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu yakalayınca, Culiacan kenti savaş alanına döndü. Polis yaşanan çatışmalar sonrası ağır silahlı kartel üyelerinin ortasında kalınca Ovidio'yu serbest bırakmak zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı kartel üyelerinin kent merkezindeki birçok yolu ateşe verdikleri araçlarla kapattıkları görüldü.

EL CHAPO JOAQUIN GUZMAN KİMDİR?

25 Aralık 1954 tarihinde Meksika'nın Sinaloa kentinde dünyaya gelen El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2014 yılında devlet güçleri tarafından yakalandı ancak 14 Temmuz 2014'te hapishanede duşların altına 1,5 kilometre uzunluğunda tünel kazdırıp firar etti.

Amerikan yetkililer Guzman'ın yakalanması için gerekli bilgileri verene 5 milyon dolarlık ödül vadetmiştir. Kaçak olduğu süre içinde cinsel organını büyütme operasyonu geçirmiştir. Aralık 2015'te uyuşturucu ticaretini sabote ettikleri gerekçesiyle DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi tehdit etmiştir. 8 Ocak 2016 tarihinde yeniden yakalanmıştır.