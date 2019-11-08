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El chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis 150 kurşun ile öldürüldü

El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis 150 kurşun ile öldürüldüMeksika, (DHA) ? Meksika'da 17 Ekim'de uyuşturucu karteli El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis bir otoparkta 150 kurşunla öldürüldü.

08.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:24
El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis 150 kurşun ile öldürüldü
Meksika, (DHA) ? Meksika'da 17 Ekim'de uyuşturucu karteli El Chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis bir otoparkta 150 kurşunla öldürüldü.
Meksika'nın Culiacan kentinde gerçekleşen olayda, El Chapo'nun oğullarından Ovidio Guzman Lopez'i gözaltına alan ekipte olduğu bildirilen ve yetkililer tarafından adı açıklanmayan polis, Çarşamba günü gündüz vakti bir otoparkta içinde bulunduğu aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü. Görüntülerde koyu renkli bir aracın polisin aracına yaklaştığı ve en az 2 tetikçinin araçtan dışarı çıkıp, polisin içinde bulunduğu araca ateş açtığı görülüyor. Yetkililer, 30 saniye süren olayın ardından söz konusu polisin bedeninden ve aracından yaklaşık 150 kurşun çıktığını belirttiler.
Bilinen adıyla Sinalao uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun oğlu 17 Ekim'de Culiacan'da gözaltına alınmış, şehirde güvenlik güçleri ile kartel arasında savaşı andıran bir çatışma başlamıştı. Çatışmaların şiddetlenmesinden sonra Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, şehrin güvenliğini sağlamak için El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'i serbest bırakmıştı.
El chapo'nun oğlunu gözaltına alan polis 150 kurşun ile öldürüldü

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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