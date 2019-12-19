İspanya La Liga'nın 17. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i ağırladı. İki takımında pozisyon bulmakta zorlandığı mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 17 yıl sonra bir El Clasico golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Barcelona ve Real Madrid 36'şar puana yükseldi. Barcelona, önümüzdeki hafta Alaves'i ağırlayacak. Real Madrid ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

İLK DAKİKALARDA REAL MADRID ETKİNDİ

Maçın başında Isco'nun merkeze gelmesi ve Real Madrid'in 4-3 orta alanda üstünlük kurması üzerine, ilk dakikalarda konuk ekip daha üstün göründü. Barcelona'nın oyun kurmasına engel olan ve orta sahada tüm boştaki topları alan Real Madrid, baskısını gole dönüştürmek için birçok fırsat yakaladı. Karim Benzema, Casemiro ve Fede Valverde'nin ceza sahası dışından etkili şutları oldu ancak Ter Stegen bu dakikalarda başarılı bir performans sergiledi.

Real Madrid'in ilk bölümdeki ataklarının en etkilisi 17. dakikada geldi. Kornerde Varane'ın kafa vuruşunu Pique çizgiden çevirdi.

BARÇA, 25'TEN SONRA KONTROLÜ ALDI

Barcelona, 25. dakikadan sonra daha fazla pas yapmaya başladı. Ön alanda 8 kişiyle pres yapan Real Madrid, sahasında beklemeye başlayınca topla oynamada ev sahibi yüzdesini artırdı. Barcelona, zaman zaman ceza sahası çevresinde yapılan paslar sonrası şutlar çıktı ancak Courtois, bu pozisyonlarda başarılı performansıyla gole izin vermedi.

Barcelona'nın ilk yarıdaki iki net gol fırsatını Alba ve Messi yakaladı. Alba'nın Alba'nın ceza sahası içi gol fıratı savunmadan döndü. Messi'nin vuruşunu ise Ramos çizgiden çevirdi.

İlk yarı iki takımın da fırsatları değerlendirememesi nedeniyle 0-0 sona erdi.

SAVUNMALAR HATASIZ OYNADI

İkinci yarıda da Barcelona, topa üstün olarak başladı. Real Madrid ise yarı sahasında bekledi ve özellikle Benzema - Bale işbirliğiyle pozisyon aradı. Ancak, iki takım da savunmada hatasız oynadı.

Temponun giderek düştüğü ve iki takımın özellikle hücum bölgesinde yaptığı başarısız paslar, pozisyonun bakımında fakir bir maç olmasına neden oldu.

Barcelona'da ilk oyuncu değişikliği 55. dakikada geldi. Nelson Semedo yerine Arturo Vidal oyuna dahil oldu.

REAL MADRID, İKİNCİ YARIDA 'SARARDI'

İkinci yarının ilk etkili atağı 62. dakikada Real Madrid'den geldi. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Toni Kroos'un çektiği şut, defansın araya girmesi ile engellendi. 2 dakika sonra ise Barcelona, golle burun buruna geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazından Griezmann'ın çektiği şut, defansın son anda araya girmesi ile kaleye ulaşmadı.

Barcelona, baskısını her geçen dakika artırdı. Savunmada dikkatli olan Real Madrid cephesinde ise oyuncular sert faulleri nedeniyle üst üste sarı kartlar gördü. İlk yarıdaki 3 sarı kartın 3'ü de Barça'ya çıkmışken, ikinci yarıda Casemiro, Bale, Isco, Carvajal ve Ramos kart gördü.

REAL MADRID'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Real Madrid, 74. dakikada fileleri havalandırdı ancak pozisyon VAR'a takıldı. Savunma arkasına atılan topa Ferland Mendy iyi yetişti ve uzak köşedeki Bale'e harika bir pas çıkardı. Bale, boş kaleye topu gönderdi ancak VAR kontrolünde Mendy'nin ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Mücadelenin kalan bölümünde yapılan değişikliklere karşın iki takım da üstünlük sayısını bulamadı ve 17 yıl sonra ilk kez bir El Clasico, golsüz sona erdi.