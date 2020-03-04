EL CLASİCO'DAKİ TÜRK DOKTOR KONUŞTU

DÜNYADA milyonlarca kişinin izlediği Real Madrid-Barcelona derbisinde Türk saç ekim uzmanın reklam vermesi dikkat çekti. Dr. Serkan Aygın, Türkiye'deki saç ekim sektörünü değerlendirdi.

El Clasico'daki maçın 70. dakikasında panolarda reklam yazısı görüldü. 'Türkiye'de Saç Ekimi' anlamına gelen yazı, dakikalar boyunca panolarda döndü. Ancak Dr. Serkan Aygın, sanıldığı gibi statta reklam olmadığını, dijital giydirme teknolojisiyle bu reklamın ekran karşısında maçı izleyen bazı ülkelerdeki seyircilere yönelik gerçekleştirildiğini söyledi. Dr. Serkan Aygın, "Maçtan sonra hem kendi çevremde hem de sosyal medyada çok dikkat çektiğini gördük. Şaşırdı insanlar. Oysa sanıldığı gibi o stada reklam vermedik biz. Mümkün mü bir doktorun, bir kliniğin, milyon dolarlık bir bütçe ile orada yer alması? 5 ila 10 bin dolar gibi rakamlara, yabancı aracı firmaların gerçekleştirdiği bir uygulama bu. Artık gelişmiş futbol endüstrisi saha kenarındaki reklam alanlarını ülkelere göre değiştirebiliyor. Bu maçtaki reklamlar aslında statta ve İspanya'da ya da diğer kıtalarda görünmüyordu" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELENLERİN BAŞINI İTALYANLAR ÇEKİYOR"

Maliyetleri nispeten daha düşük olan bu dijital yerleştirme reklamlarını artık daha fazla maçta da görülebileceğine işaret eden Dr. Aygın, 2019'da yurt dışından saç ekimi için 498 bin kişinin Türkiye'ye geldiği söyledi. Aygın, "Bu kişilerden 1 milyar 494 milyon dolar elde edildi. Yurt dışından saç ekimi için Türkiye'ye gelenlerin başını İtalyanlar çekiyor. Ardından İspanya, İsrail, Almanya, Fransa ve Ortadoğu ülkeleri geliyor" diye konuştu.

" SEKTÖR GENİŞLEMEYE BAŞLADI, KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE BÜYÜME OLDU"

Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran daha uygun fiyatlara saç ekimi yaptığını ama tercihin asıl sebebinin bu işi çok kaliteli yapmasından kaynaklandığını kaydeden Dr. Serkan Aygın, "İnsanlar buraya ucuz olduğu için gelmiyor. Biz bu işi daha iyi yaptığımız için geliyorlar. Yoksa siz isterseniz bedava yapın, bir Avrupalı'ya, Amerikalıya burada saç ekim işlemi gerçekleştiremezsiniz" dedi. Dr. Aygın Türkiye'nin saç ekiminde şu anda dünyada ilk sırada olduğuna vurgu yaparak "Bundan 8-10 yıl önce Amerika, Tayland, İran, Lübnan gibi ülkeler ilk sıralardaydı. Biz büyük bir mücadele ile bu ülkelerin hepsinin önüne geçtik. Ama ne zaman ki sektör genişlemeye başladı, kontrolsüz bir şekilde büyüme oldu, bu da organize olmayan, hijyenik koşullarda bu işi yapmayan ya da sağlık turizmine akredite olmayan merkezlerin ortaya çıkmasına yol açtı. Birçok yabancı basın kuruluşuna da malzeme veriyor bu kontrolsüz saç ekim merkezleri. Nitekim 4-5 ay önce Fransa'da bir TV programında açık açık 'Türkiye'ye gitmeyin' dendi. ya da birkaç hafta önce İngiltere'de çok okunan bir gazetede Türkiye'deki saç ekim merkezleri hakkında karalayıcı yazılar yazıldı. Tabii ki kendi hastalarının, paralarının başka ülkeye gitmesini istemiyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın da bu nedenle bu işi çok iyi yapan insanları ve merkezleri koruması gerekiyor, denetlemenin daha sıkı olması gerekiyor. Bir de şimdi koronavirüs sorunu çıktı. Şu an İtalya'dan uçuş yok ülkemize. Umarım geçici bir durum olur yoksa saç ekim turizmini olumsuz etkileyecek koronavirüs konusu" diye konuştu.

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-Aygın'ın açıklaması