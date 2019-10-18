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El Clasico ertelendi

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, 26 Ekim'de oynanacak olan Barcelona-Real Madrid maçının güvenlik gerekçeleri sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

18.10.2019 13:30El Clasico ertelendi
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, 26 Ekim'de oynanacak olan Barcelona-Real Madrid maçının güvenlik gerekçeleri sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Barcelona'da yaşanan sokak protestoları İspanyol futbolunu da vurdu. 26 Ekim Cumartesi günü oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid karşılaşması, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından güvenlik gerekçeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
La Liga yönetimi, iki takıma en geç pazartesi gününe kadar müsabaka tarihinin ortak bir kararla belirlenmesi için süre verdi. Bu süre zarfı içerisinde bir sonuç çıkmazsa maçın tarihini federasyon belirleyecek.
18 ARALIK REDDEDİLDİ
Madrid ekibi, El Clasico için fikstür değişikliği talep ederek, ilk karşılaşmanın Madrid'de, ligin ikinci yarısındaki mücadelenin ise Barcelona'da oynanması fikrini ortaya atmış ancak Katalanlar'dan ret cevabı almıştı.
Daha sonra iki taraf da maçın 18 Aralık'ta oynanmasında karar kıldı. Ancak federasyon, bu tarihi hem hafta içine denk gelmesi hem de Kral Kupası müsabakalarının olması sebebiyle geri çevirdi.
(İHA)

Real Madrid, Barcelona, Madrid, Güncel

Kaynak: İHA

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