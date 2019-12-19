'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu

İspanya'nın Barselona kentinde "Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı Katalan grup çarşamba gecesi oynan Barcelona
ve Real Madrid arasındaki futbol karşılaşmasını bloke etme çağrısı yaptı. Ç
ağrı üzerine karşılamanın gerçekleşeceği Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların düzenlediği gösterilerde, 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve çevresinde önlem aldı. Futbol
karşılaşmasının oynandığı sırada stadyum dışında yaşanan olaylara polis müdahele etti.