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'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu

Barcelona ve Real Madrid arasında oynanan futbol karşılaşmasını, bloke etme çağrsı yapan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların eylemine polis müdahale etti.

19.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:30 'El Clasico' maçına Katalan bağımsızlık yanlılarının eylemi damga vurdu
İspanya'nın Barselona kentinde "Demokratik Tsunami" adlı bağımsızlık yanlısı Katalan grup çarşamba gecesi oynan ve Real Madrid arasındaki futbol karşılaşmasını bloke etme çağrısı yaptı. Ç

ağrı üzerine karşılamanın gerçekleşeceği Nou Camp Stadı çevresinde toplanan bağımsızlık yanlısı Katalan grupların düzenlediği gösterilerde, 3 binden fazla güvenlik görevlisi stadyum içinde ve çevresinde önlem aldı. karşılaşmasının oynandığı sırada stadyum dışında yaşanan olaylara polis müdahele etti.
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Real Madrid, Barcelona, Futbol, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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