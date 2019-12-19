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El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü

Barcelona ile Real Madrid'in Camp Nou'da kozlarını paylaştığı maç öncesi başlayan protesto gösterileri, bitiş düdüğüyle yerini şiddet eylemlerine bırakırken çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

19.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24El Classico'dan önce başlayan protestolar, maçtan sonra çatışmaya döndü
ile Real Madrid'in Camp Nou'da kozlarını paylaştığı maç öncesi başlayan protesto gösterileri, bitiş düdüğüyle yerini şiddet eylemlerine bırakırken çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Dünya futbolunun en büyük derbisi olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid maçından önce başlayan protesto gösterileri, karşılaşma sonrasında yerini şiddete bıraktı. Barcelona'nın Real Madrid'i Camp Nou'da ağırladığı maç sonrasında polis ile bağımsızlık yanlısı Katalanlar arasında tansiyon yükselince çatışma yaşandı.

Maçtan önce "Buraya Katalonya'daki durumla ilgili siyasi diyalog talep etmeye geldik" diyen protestocular, maç sırasında ise İngilizce olarak "İspanya otur ve konuş" yazan pankartlar açtı.

Maç öncesi barikatlarla önlem arttırıldı

Maçtan önce başlayan protesto gösterileri nedeniyle 3 binden fazla güvenlik ve polis görevlendirildi. Maçın başlamasıyla beraber protestocular arasında bulunan radikal gruplar, stadyumun etrafında barikatlar kurdu. Teneke kutu ve şişeleri polise atan göstericiler, ateş yakarak polisi kendilerinden uzak tutmaya çalıştı. Polis ise aşırılık yanlısı gruba cop ve plastik mermiye müdahale etti.

Bitiş düdüğüyle gerilim tırmandı

Karşılaşmanın 0-0 sona ermesinin ardından stadyum etrafında devam eden gösteriler, yerini şiddet eylemlerine bıraktı. Polis, göz yaşartıcı gaz ile göstericilere müdahale etmeye çalışırken, yaşanan çatışma sırasında çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Öte yandan Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico'nun tarihi daha önce 26 Ekim olarak belirlenirken, Katalonya bölgesinde devam eden protesto gösterileri yüzünden İspanyol Futbol Federasyonu, maçın 18 Aralık'ta oynanmasına karar vermişti. - MADRİD

Real Madrid, Barcelona, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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