El-Deccur Filmi

Korku türündeki 'Deccur' film
i Pars Medya ve Suare Film yapımıdır. Filmin yönetmen koltuğunda, 'Şeytan-i İnş' film
inin de yönetmenliğini üstlenen Gökhan Arı oturuyor. Bir grup arkeoloji öğrencisi, öğretmenleri ile birlikte kazı yapmak için yola koyulur. Daha önceden belirledikleri bir bölgeye giden ekip, oldukça heyecanlıdır. Herkes keyifle kazı için çalışmaya başlar. Kısa süre sonra ekipten bir öğrencinin kazı sırasında tılsımlı bir obje bulması, hepsinin hayatının alt üst olmasına neden olur. Ekibin mutluluğu gecenin çökmesiyle birlikte yerini korkuya bırakır. Gece olmasıyla birlikte Deccur ile yüzleşmek zorunda kalan 7 kişilik gurubun kurtulmasının tek yolu sabah olmasıdır. Yönetmen:
Gökhan ArıSenaryo:
Gökhan ArıOyuncular:
Fatih Kınacı, Aybars Mengi, İsmail Ülgey, Nasmina Tüten, Ulukan Ağdaş, Dilara Demirdüzen, Merve CeylanFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
El-DeccurYapımcı Firma:
Suare FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
26.07.2019El-Deccur Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.