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El ele ölen baba oğul, yan yana toprağa verildi

El ele ölen baba oğul, yan yana toprağa verildiGİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler Beldesinde 27 Ekim akşamı çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.

30.10.2019 02:23
El ele ölen baba oğul, yan yana toprağa verildi
GİRESUN - Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler Beldesinde 27 Ekim akşamı çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi.
Üçtepeler beldesine bağlı Sınır köyü Fındıcak mahallesinde Ahmet Çil'e ait eve yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangında hayatını kaybeden baba Ahmet Çil ve oğlu Osman Çil gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Üçtepeler Beldesi Belediye meydanında ilçe müftüsü Fatih Sarıgül tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası baba ve oğlunun cenazeleri Fındıcak köyü aile kabristanlığında toprağa verildi. Baba oğul için düzenlenen cenaze törenine Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Üçtepeler Belediye Başkanı Gasım Akıllı ile çok sayıda vatandaş katıldı.
El ele ölen baba oğul, yan yana toprağa verildi

Yağlıdere, Giresun, Genel

Kaynak: İHA


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