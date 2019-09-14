Haberler » Güncel » Haber

El ele verip sınıfları boyadılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ortaokulda görevli öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sınıfların badanasını yaptı.

14.09.2019 14:54
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir ortaokulda görevli öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sınıfların badanasını yaptı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Raif Dinçkök Ortaokulunda görevli öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, el ele vererek örnek bir çalışma gerçekleştirdi.
Boyası yarım kalan bazı sınıfların badanası, bir hayırsever tarafından tedarik edilen boyalarla yapıldı.
Okul Müdürü Furkan Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda güzel ve örnek bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bir hayırsever tarafından okulumuza boya hediye edildi. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, mahalle sakinlerimiz ve öğretmenlerimiz yardımcı oldular. Okulumuzu hep beraber boyayarak eğitim öğretime hazır hale getiriyoruz." dedi.
El ele verip sınıfları boyadılar

Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27 Ralli şampiyonasına protestoya 'pankart yasağı' engeli
16:27 Tüfekle vurulan kangal'ın ameliyat olması gerekiyor
16:27 Başkan Aktaş'a öğrencilerden sürpriz aşure ikramı
16:26 Vali Varol, çevre yolunu inceledi
16:25 Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
16:25 ASELSAN, anti-İHA sistemiyle hedefleri havada vuruyor
16:25 Annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp, öldürdü