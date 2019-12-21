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El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında

Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Büyükşehir Belediyesi tarafından Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri'ne katıldı.

21.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:02 El emeği göz nuru eserler OKEP stantlarında
Odunpazarı Belediyesi Kadın El Sanatları Pazarı (OKEP), Büyükşehir Belediyesi tarafından Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri'ne katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Vega Outlet' de düzenlenen Üretici Kadınlar Yeni Yıl Özel Alışveriş Günleri düzenliyor. Alışveriş günlerine kadın kooperatifleriyle birlikte OKEP'li kadınlar da katıldı. Alışveriş merkezi içinde stant açan OKEP'li kadınlar, el emeği göz nuru, özel tasarım eserlerin satışını gerçekleştiriyor.

Birbirinden güzel ve renkli takıların, çantaların, tabloların, giysilerin yer aldığı OKEP stantları, yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği OKEP stantları, 22 Aralık Pazar Gününe kadar açık olacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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