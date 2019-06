El emeği göz nuru ürünler Halk Eğitim Merkezi Sergisinde görücüye çıktı

Bayburt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından yıl boyunca hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi.



Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde düzenlenen yılsonu sergisinde el işi nakıştan, çeyiz setlerine, el dokuması halılardan çini vazolara kadar birçok ürün yer aldı.



Yılsonu sergisi dolayısıyla düzenlenen açılış ve sertifika törenine Vali Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile merkez kursiyerleri ve vatandaşlar katıldı.



Vali Pehlivan törende yaptığı konuşmada yılsonu sergisinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu'nun bugüne kadar binlerce vatandaşımıza kurs verdiğini belirten Vali Pehlivan bu kursların sayısının ve çeşidinin her geçen gün artmasını istediklerini belirtti. Son bir yıl içerisinde düzenlenen 400'den fazla kursla 8 bin vatandaşa ulaşıldığını bildiren Vali Pehlivan, bir önceki yıla ilişkin rakamlara göre önemli bir artış sağlandığını açıkladı.



Vali Pehlivan, "Ulaşılan bu nokta ile yetinmeyip çıtamızı daha da yukarılara çıkarmak gibi bir hedefimiz olmalı. Arkadaşlarımıza her zaman Halk Eğitim bünyesinde yapılmakta olan yaygın eğitim faaliyetlerini ne kadar önemsediğimizi ifade ediyorum. Bunun sadece sözde kalmaması ve icraata dönüşmesi hususunda ilgili birimlerimiz ve personelimizin gerekli adımları atması gerektiğini vurguluyoruz. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerimiz gerek merkezde olsun gerekse ilçelerde sürekli yeni kurs faaliyetlerini hayata geçirme gayreti içerisindeler." diye konuştu.



Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerinin daha da ön planda olması dileğinden bahseden Vali Pehlivan, "Bu yüzden arkadaşlarımızı sadece yıl sonunda değil yıl boyunca da bir takım etkinlikler yapılması için teşvik ediyoruz. Burada amacımız; özellikle hanım kardeşlerimizin yıl boyunca emek sarf ederek ortaya çıkardıkları ürünleri ön plana çıkarmak, tanıtmak ve ekonomik kazanca dönüşmesini sağlamaktır." dedi.



Vali Pehlivan ekonomik değere sahip ürünlerin PTT AVM gibi dijital ortamlar vasıtasıyla dünyanın her noktasına pazarlanabileceğine dikkat çekerek, "Bu imkanlardan yararlanmak üzere, tekstil ürünlerinde, el sanatlarında ortaya konulan ürünler değerlensin, karşılığını bulsun ve ekonomik kazanca da konu olsun istiyoruz. Bu konuda mesafe alındığını görüyor ve memnun oluyoruz." dedi.



Tören dolayısıyla halk eğitim merkezi kurslarına katılan kursiyerleri kutlayan Vali Pehlivan, "Sizleri kutluyorum. Emek sarf ettiniz. Zaman ayırdınız. Bu sayede var olan yeteneklerinizi de geliştirme fırsatınız oldu. Aynı şekilde usta öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Onlar da kurslarda emek sarf ettiler ve müfredat dahilindeki eğitimleri kursiyerlerle buluşturdular. Bu vesileyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Halk Eğitim Merkez Müdürlüğümüze aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bu kursları çeşitlendirmemiz diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum teşkilatlarının işbirliğine bağlı. Bu konuda işbirliği yapan kişi ve kurumlara ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işbirliğinin artmasını temenni ediyorum. Birlikte çalışmayı ne kadar koordineli bir şekilde başarırsak daha verimli, daha güzel ve faydalı sonuçlar elde edeceğimizi biliyoruz. Yılsonu sergimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." İfadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise halk eğitim başkanlığı döneminde aynı uygulamaları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Pekmezci, "Kızlarımızın ruh dünyasında işlediğini nakışlar önemlidir. Tüm hanımefendileri, genç kızlarımızı, Halk Eğitim Merkezi ile Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Nice güzel çalışmaları birlikte paylaşmanın mutluluğuyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." dedi.



Halk Eğitim Merkezi'nin Bayburt'ta yaşayan vatandaşların isteklerine göre sosyal, mesleki ve açık öğretim hizmetleri yürüttüğünü kaydeden Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Merkezi Müdürü Abdurrahman Algan da sağlık durumu el vermeyen bin 46 vatandaşa bu kapsamda okuma yazma eğitimi verildiğini bildirdi. Algan, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlara açık öğretim hizmetleri verildiğine değinerek şunları ifade etti: "Açık öğretimde 2 bin 500 öğrencimiz bulunmakta olup tüm öğrencilerimizin işlemleri kurumlarımız tarafından yapılmaktadır. Tüm bu eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kişilerin meslek sahibi olmaları için meslekle ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları adına meslek kursları düzenlenmiştir. Özellikle dar gelirli kesimlere yönelik olarak İŞKUR Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında kurslar açılmıştır. Mesleki kurslarla ilgili 3 bin 600 kişiye kurs verilmiştir. Kişisel gelişimi ön plana çıkaran ve kendini geliştirmek isteyen kişilere yönelik olarak yabancı dil, spor, resim, sanat, müzik kursları düzenlenmiş olup bu kapsamda 3 bin 900 kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca ilimizin kültürünü yansıtan halk oyunları yediden yetmişe herkese öğretilmektedir." şeklinde konuştu.



Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü folklor ekibinin halkoyunları gösterilerini sergilemesinin ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi. Daha sonra Vali Pehlivan sergi açılışını gerçekleştirerek ürünleri inceledi. - BAYBURT

Kaynak: İHA