Haberler» Güncel» Haber

El-Ezher İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını kınadı

Mısır'daki El-Ezher kurumu, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayarak, yapılanları "hak ihlali ve haddi aşma" olarak nitelendirdi.

24.07.2019 11:06 El-Ezher İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını kınadı
Mısır'daki El-Ezher kurumu, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını kınayarak, yapılanları "hak ihlali ve haddi aşma" olarak nitelendirdi.
El-Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin bölgesinde işgalci İsrail'e ait iş makinelerinin Filistinlileri evlerinden çıkararak halka ait binaları yıkmasının en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.
Filistin topraklarında bu yapılanların "hak ihlali ve haddi aşma" olarak nitelendirildiği El-Ezher açıklamasında, "Kudüs'ün statüsü değiştirilemez, Kudüs Araplara aittir." denildi.
İsrail güçleri pazartesi günü sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.
- İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti
İsrail mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.
Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.
Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
12:37   DHA DIŞ- Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
12:37   REİNA SALDIRISINDA ÖLEN TUNUSLU ÇİFTİN AİLESİNE 75 BİN TL TAZMİNAT
12:37   HAKAN ATİLLA'YI TAŞIYAN UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ 3 (canlı yayın kaydı)
12:37   PANTOLON DENERKEN 200 BİN DOLARI ÇALINDI
12:37   Alkollü sürücü ceza yazılmaması için yalvardı
12:36   Rektör Turgut 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladı
12:36   AKUZEM'den Anadolu Üniversitesine ziyaret