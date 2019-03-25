El Falı Bakma Bahanesiyle Yankesicilik İddiası

Sakarya
'da el falı bakma bahanesiyle yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı
ve Erenler
ilçesinde, el falı bakma bahanesiyle iki kişinin cebinden bin 100 lira para çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erenler ilçesinde düzenledikleri operasyonla, D.F. (20) ve Ç.C'yi (24) suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan iki kadının yankesicilik suçundan çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adapazarı, Erenler, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA