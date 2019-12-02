El feneriyle iletişim, biyonik kulakla sona erdi

ANTALYA'da 20 yıl önce başlayan işitme kaybı her geçen gün artan ve son iki yıldır tamamen sessiz bir dünyada yaşayan Oya Candan (75), 'biyonik kulak' sayesinde yıllardır unuttuğu aile fertlerinin sesini ve çok sevdiği yağmur, kuş seslerini yeniden duymaya başladı. Ameliyat öncesi eşinin kendisine bakması için el feneriyle gözüne ışık tuttuğu Oya Candan, şu anda Kayahan şarkıları dinleyip, sevdikleriyle sohbet ediyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği'nden Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya'nın gerçekleştirdiği koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla iki yıldır sessiz bir dünyada yaşayan Oya Candan, yeniden duymaya başladı. 20 yıl önce işitme kaybı başlayan ve bu süre içinde çeşitli cihazlarla idare etmeye çalışan Candan, cihazların artık yeterli gelmemesi sonucu son iki yıldır işitme yetisini tamamen yitirdikten sonra yeniden özlediği seslere kavuştu.

Bir zamanlar eşinin kendisiyle el feneri aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştığını, duymadığı için fenerin ışığı yüzüne yansıyınca kendisine seslenildiğini anladığını söyleyen Oya Candan, biyonik kulakla birlikte kavuştuğu sesli dünyada unuttuğu şarkıları dinleyip, o şarkılara eşlik ederken en çok da Kayahan'ın şarkılarını özlediğini anlattı. "Müzik kadar kulağa hoş gelen bir şey var mı" diyen Candan, 6 yaşındaki torunu Lalin ile kitap okuyup sohbet etmenin keyfini yaşadığını anlattı.

SEVGİ SÖZCÜKLERİNİ DUYMAYI ÇOK ÖZLEMİŞTİM

Biyonik kulak takıldıktan sonra en çok aile fertleriyle doğadaki sesleri özlediğini fark ettiğini anlatan Oya Candan, "Yağmur sesini çok özledim. Sevgi sözcüklerini özledim" dedi. Duymaya başladığında sevdiği şarkıları dinlemeye başlayan Candan, "O kadar uzun zaman geçti ki şarkıları bile unutmuşum. Artık yavaş yavaş şarkıları dinlemeye başladım. Duymak çok güzel" dedi. Kendi yaşındaki hastalara önerilerde de bulunan Candan, "Hastalar yaşlı olduklarını düşünerek bu ameliyattan korkmasın. Yaş insanın beyninde bitiyor. Herkes bu ameliyatı olabilir. Doktoruma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EL FENERİYLE GÖZÜNE IŞIK TUTUP BANA BAKMASINI SAĞLIYORDUM

Oya Candan ile 54 yıllık evli olduklarını belirten Faruk Candan (75) ise eşinin son 2 yılda hiç duymadığını belirterek, "Eşimin beni duyması için el feneriyle gözüne ışık tutarak bana bakmasını sağlıyordum" dedi. Oya Candan'ın çok iyi dudak okuduğunu belirten Faruk Candan, "Benim konuşmalarımı dudak okuyarak anlıyordu" dedi. Ameliyat olduktan sonra yeniden duymaya başlayan eşinin yıllar sonra yağmur sesini ilk duyduğunda ağlamaya başladığını söyleyen Faruk Candan, çok mutlu olduklarını ifade etti.

KOKLEAR İMPLANT, 1 İLE 90 YAŞINDAKİ UYGUN HASTALARA TAKILABİLİR

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Erdem Atalay Çetinkaya, Oya Candan'ın kendilerine başvurmadan önce 20 yıl boyunca çeşitli işitme cihazlarıyla idare etmeye çalıştığını belirterek, "Ancak son 2 yıl içinde işitme cihazlarından fayda göremez hale gelince bize başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucu, günümüz tedavi seçeneklerinden biri olan iç kulağa takılarak direkt işitme sinirini uyardığımız koklear implant metodunu denemeye karar verdik. Başarılı bir operasyondu. Oya hanım artık yeniden duymaya başladı" dedi. Koklear implant tedavisinin 1 yaşından 90 yaşına kadar uygun hastalara yapılabildiğini kaydeden Doç. Dr. Çetinkaya, "Bu elektronik cihaz, iç kulak ile işitme siniri arasındaki bozukluklarda kullanabildiğimiz cihaz" dedi.