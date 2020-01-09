Haberler » Güncel » El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada - Haber

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

Yozgat'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil refüje çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

09.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:37
'ta el freni çekilmeden bırakılan otomobil refüje çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şeyh Osman Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkatmaya gelen sürücü, araçtan el frenini çekmeden indi.
Hareket edince sürücüsünün peşinden koştuğu ancak durduramadığı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolunda bulunan refüjdeki parmaklıklara çarptı.
Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesi olası kazayı önledi.
Sürücü, arka tamponu zarar gören aracına binerek istasyondan ayrıldı.
Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

Şeyh Osman Mahallesi, Yozgat, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06  Muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor - Haber
18:05  Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı - Haber
18:05  Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Haber
18:04  Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Haber
18:03  Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:16:45