Haberler» 3. Sayfa» Haber

El Freni çekilmeyen araç böyle duvara çarptı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde hafif ticari araç, el freni çekilmeyince duvara çarparak durabildi.

14.08.2019 23:28 El Freni çekilmeyen araç böyle duvara çarptı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde hafif ticari araç, el freni çekilmeyince duvara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde A.Y. hafit ticari aracı park ederek eve girdi. El freni çekilmeyen araç, geri geri hızla gidince aracı durdurmak isteyen çok sayıda kişi koşarak aracı durdurmak istedi. Araç komşu evin duvarına çarparak durabildi. Araç, yeniden evin bahçesine çekildi. Hafif ticari aracın geri geri giderek komşunun duvarına çarpması ve yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - KİLİS

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
00:18   Trafoda patlama sonucu yangın kamerada
00:18   Kestiği kavağın altında kalarak hayatını kaybetti
00:18   Elektrik direğinden düşen adam ağır yaralandı
00:18   Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis ağır yaralandı
00:18   Aydın'da trafik kazası; 1 ölü
00:18   Tatilcilerin dönüş yoğunluğuna olağanüstü önlem
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı