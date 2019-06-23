23.06.2019 16:54
Haberler » Güncel » Haber

El freni çekilmeyen kamyon hareket edip, şarampole böyle devrildi

El freni çekilmeyen kamyon hareket edip, şarampole böyle devrildi

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, el freni çekilmeyen park halindeki kamyon, geri hareket etti.

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, el freni çekilmeyen park halindeki kamyon, geri hareket etti. Şoförün durdurmak için peşinden koştuğu kamyon, karayolunu geçerek, şarampole devrildi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İmranlı ilçesi yakınlarında, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde sürücüsünün el frenini çekmediği 70 BF 419 plakalı kamyon, bir süre sonra geriye doğru hareket etti. Sürücüsünün peşinden koştuğu kamyon, karayolunu geçerek şarampole devrildi. Bu sırada yoldan geçen taksi, kamyona çarpmaktan son anda kurtuldu. Tesisteki kişiler de kazanın ardından aracın yanına koştu. O anlar ise saniye saniye tesisin güvenlik kamerasına yansıdı.


- Sivas
Kaynak: DHA
akaryakıt , imranlı , sivas , Güncel

Son Dakika Haberleri
16:54 Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde kıyasıya mücadele
16:53 El freni çekilmeyen kamyon hareket edip, şarampole böyle devrildi
16:53 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
16:53 Batman Çayı'nda akıntıya kapılan iki kardeş kayboldu
16:53 Bornova'da ormanlık alanda iki ayrı bölgede yangın
16:52 Rahatsızlanan çocuk, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı
16:52 Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu...