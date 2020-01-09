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El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı.

09.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:51
'nın ilçesinde sürücüsünün park ederken el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs iş yerine daldı. İş yerinde hasar oluşurken yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. Minibüsü yol kenarına park eden sürücü, aracının yanından ayrılınca hareket etmeye başladı. Yolda sürücüsüz olarak ilerleyen minibüs, telefon ve hat satışı yapan bir iş yerine daldı. Kazada yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
El freni çekilmeyen minibüs iş yerine daldı

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Kaynak: İHA


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