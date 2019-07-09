09.07.2019 09:54
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El freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu

El freni çekilmeyen otomobil dereye uçtuERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu.

El freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu.
Kemaliye ilçe merkezinde meydana gelen olayda, A.D., otomobilini park ederek alışverişe gitti. El freni çekilmeyen otomobil bir süre sonra vitesten çıkarak dereye uçtu. Döndüğünde otomobilini derede gören A.D., şaşkınlığını gizleyemedi.
Deredeki otomobil vatandaşların da yardımıyla halatla çekilerek yukarı çıkarıldı.
Herhangi can kaybının yaşanmadığı kazada otomobilde maddi hasar oluştu. El freni çekilmeyen otomobil dereye uçtu
Kaynak: İHA
Erzincan, Kemaliye, Yerel

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