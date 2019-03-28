28 Mart 2019, 00:01
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El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Böyle Çarptı

El Freni Çekilmeyen Otomobil Merdivenden İnip Dükkana Böyle Çarptı

El freni çekilmeyen otomobil merdivenden inip dükkana böyle çarptı El freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri giderek bir dükkana çarptı.

El freni çekilmeyen otomobil merdivenden inip dükkana böyle çarptı
El freni çekilmeyen otomobil dükkana çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, geri giderek bir dükkana çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün park edip frenini çekmeyi unuttuğu 33 AUE plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre geri giderek bir dükkanın vitrinine çaptı. Otomobilin merdivenlerden inerek küçük bir çam ağacını devirdikten sonra dükkana çarpma anı, başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. O anda tatlı satışı yapılan dükkanın önünde kimsenin olmaması büyük bir facianın yaşanmasına engel oldu. Çarpmanın etkisiyle dükkanın camları kırılırken otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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