02.06.2019 16:31
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El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi

El freni çekilmeyen traktör uçuruma devrildi

Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Bursa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması dolayısıyla hareket ederek uçuruma devrilen traktör, 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre,  Büyükorhan ilçesi Orhan Mahallesi'nde bahçesini süren C.O. traktörünü park ederek aşağı indi. El freni çekili olmadığı için eğimden dolayı hareket eden traktör, uçuruma yuvarlanarak devrildi.

Traktör çukurdan çıkarılamayınca kepçe çağrıldı. Kepçenin halatları traktöre bağlanarak 2 saatlik çalışmanın ardından traktör çukurdan çıkarıldı. - BURSA
Kaynak: İHA
Büyükorhan, Bursa, 3. Sayfa

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