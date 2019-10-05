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El freni çekilmeyen vinç, dereye gömüldü

Rusya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu vinç, dereye düştü.

05.10.2019 22:48El freni çekilmeyen vinç, dereye gömüldü
Rusya'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu vinç, dereye düştü. O anlar ise sokağın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Rusya'nın St. Petersburg kentinde meydana geldi. Aynası bozulan vincin sürücüsü, araçtan inerek aynayı tamir etmek istedi ancak el frenini çekmeyi unuttu. Vinç, ara sokaktan yavaş yavaş giderek ana caddeye çıktı, korkulukları aştı ve dik bir şekilde dereye gömüldü. Vinçteki benzin ve yağın dereye aktığı belirtilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek suya gömülen aracı sudan çıkardı. Vincin hareket ettiği sırada ana caddenin boş olması ise büyük bir faciayı önledi.



Petersburg, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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